Vladimir Luxuria opinionista all'Isola dei Famosi? 'Non parlo, non vorrei fare la fine della Casellati' (Di martedì 1 febbraio 2022) smentisce di essere stata contatta per diventare la nuova opinionista dell'. Ma non nega di essere interessata. Leggi anche > 'Sono ancora rumors e voci che girano, nessuno mi ha contattata. Magari ... Leggi su leggo (Di martedì 1 febbraio 2022) smentisce di essere stata contatta per diventare la nuovadell'. Ma non nega di essere interessata. Leggi anche > 'Sono ancora rumors e voci che girano, nessuno mi ha contattata. Magari ...

Advertising

infoitcultura : Vladimir Luxuria opinionista all’Isola dei Famosi 2022? “Nessuno mi ha chiamata” - LauraCarrese : RT @ProVitaFamiglia: Today is the day... Firma ora la petizione per chiedere alla #RAI che non usi i NOSTRI soldi per fare propaganda polit… - tuttopuntotv : Vladimir Luxuria opinionista all’Isola dei Famosi 2022? “Nessuno mi ha chiamata” #Isola #vladimirluxuria - franco56it : RT @ProVitaFamiglia: Today is the day... Firma ora la petizione per chiedere alla #RAI che non usi i NOSTRI soldi per fare propaganda polit… - kategullo75 : RT @ProVitaFamiglia: Today is the day... Firma ora la petizione per chiedere alla #RAI che non usi i NOSTRI soldi per fare propaganda polit… -