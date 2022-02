Vladimir Luxuria opinionista all’Isola dei Famosi 2022? “Nessuno mi ha chiamata” (Di martedì 1 febbraio 2022) Vladimir Luxuria sarà opinionista dell’Isola dei Famosi 2022? In queste ultime settimane sono circolate diverse voci in merito a chi potrebbero essere gli opinionisti della nuova edizione del programma condotto da Ilary Blasi. Molto probabilmente ci saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Però, a dire il vero l’ex parlamentare intervistata da Maurizio Costanzo nel suo programma radiofonico su R101, “Facciamo finta che” ha detto di non aver ricevuto nessuna proposta. Le sue parole sono state: Sono ancora rumors e voci che girano, Nessuno mi ha contattata… Leggi anche: Quando inizia l’Isola dei Famosi 2022 Chi sarà l’opinionista dell’Isola dei Famosi ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 febbraio 2022)saràdell’Isola dei? In queste ultime settimane sono circolate diverse voci in merito a chi potrebbero essere gli opinionisti della nuova edizione del programma condotto da Ilary Blasi. Molto probabilmente ci saranno Nicola Savino e. Però, a dire il vero l’ex parlamentare intervistata da Maurizio Costanzo nel suo programma radiofonico su R101, “Facciamo finta che” ha detto di non aver ricevuto nessuna proposta. Le sue parole sono state: Sono ancora rumors e voci che girano,mi ha contattata… Leggi anche: Quando inizia l’Isola deiChi sarà l’dell’Isola dei...

