VIDEO / Diletta incanta Sanremo. E a cena ha una compagnia speciale… (Di martedì 1 febbraio 2022) Le immagini condivise da Diletta Leotta sui social. La conduttrice di Dazn ha cenato a Sanremo in compagnia di Chiara Francini e ClioMakeUp Leggi su golssip (Di martedì 1 febbraio 2022) Le immagini condivise daLeotta sui social. La conduttrice di Dazn hato aindi Chiara Francini e ClioMakeUp

Advertising

antonietta659 : RT @telepaceverona: 1Febbraio #ilPensieroDelGiorno con don #BernardoGiordano CONDIVIDI QUALCOSA DI TE OGGI Dal #SantuarioPontificio del… - telepaceverona : 1Febbraio #ilPensieroDelGiorno con don #BernardoGiordano CONDIVIDI QUALCOSA DI TE OGGI Dal #SantuarioPontificio… - ge_aldrig_upp : Now it's as good a time as any per ricordare che sono passati 724 giorni e ancora non sono riuscito a superare Dile… - antonietta659 : RT @telepaceverona: 31Gennaio #ilPensieroDelGiorno con don #BernardoGiordano DON BOSCO Dal #SantuarioPontificio della #SantaCasa di #Lor… - telepaceverona : 31Gennaio #ilPensieroDelGiorno con don #BernardoGiordano DON BOSCO Dal #SantuarioPontificio della #SantaCasa di… -