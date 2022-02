Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2022 ore 17:15 (Di martedì 1 febbraio 2022) Viabilità DEL 1 FEBBRAIO 2022 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE GRA; ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE DOVE SI STA IN CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALLazioNE SALARIA PER IN VIAGGIA IN DIREZIONE EST. TRAFFICO INTENSO PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SULLA NETTUNENSE TRAFFICO BLOCCATO PER LA CADUTA DI UN ALBERO SULLA CARREGGIATA, TRA VIA DEL DIVINO AMORE E VIA DELLA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022)DEL 1 FEBBRAIOORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE GRA; ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE DOVE SI STA IN CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALNE SALARIA PER IN VIAGGIA IN DIREZIONE EST. TRAFFICO INTENSO PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SULLA NETTUNENSE TRAFFICO BLOCCATO PER LA CADUTA DI UN ALBERO SULLA CARREGGIATA, TRA VIA DEL DIVINO AMORE E VIA DELLA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 02 - 2022 ore 15:30 VIABILITÀ DEL 1 FEBBRAIO 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SCORREVOLE ...

Olimpiadi 2026, da Roma 81 milioni in regione per le infrastrutture adeguamento della viabilità di adduzione al villaggio olimpico a Fiames - lago Ghedina Gilardon (cui saranno destinati 4 mln di euro) " intervento con una valenza sia legata all'organizzazione delle ...

