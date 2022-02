Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2022 ore 10:30 (Di martedì 1 febbraio 2022) Viabilità DEL 1 FEBBRAIO 2022 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLNI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO IL MEZZO PESANTE IN PANNE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE TRAFFICO TORNATO REGOLARE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DELLA Regione. AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO CODE IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST RESTA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA. DOVE SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E TORMBA DI NERONE UN’ INVITO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA PER LA PRESENZA DI FORTI RAFFICHE DI VENTO. IN PARTICOLARE SULLA A24 Roma TERAMO, TRA IL RACCORDO ANULARE E IL CARSOLI E SULLA A1 Roma NAPOLI, TRA ANAGNI E CEPRANO E PROPRIO A ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022)DEL 1 FEBBRAIOORE 10.20 FLAVIA DONDOLNI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO IL MEZZO PESANTE IN PANNE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE TRAFFICO TORNATO REGOLARE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DELLA. AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO CODE IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST RESTA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA. DOVE SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E TORMBA DI NERONE UN’ INVITO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA PER LA PRESENZA DI FORTI RAFFICHE DI VENTO. IN PARTICOLARE SULLA A24TERAMO, TRA IL RACCORDO ANULARE E IL CARSOLI E SULLA A1NAPOLI, TRA ANAGNI E CEPRANO E PROPRIO A ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Lavori stradali su via della Magliana altezza svolta per via Luigi Ercole Morselli, la linea 771 p… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico su via Trionfale, rallentamenti per la linea di bus 907. - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2022 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-02-2022 - Marialuisamean1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico rallentato a viale di Trastevere, tra piazza Flavio Biondo-Stazione Trastevere e piazza Mastai;… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a viale di Trastevere, tra piazza Flavio Biondo-Stazione Trastevere e piazza M… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 01 - 2022 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 20:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... DALLE 23 DI QUESTA NOTTE E FINO ALLE 6 DI DOMANI 1 FEBBRAIO, PER LAVORI SULLA A1 ROMA - NAPOLI, E' CHIUSO IL ...

Metro 2, Lo Russo: 'Entro fine 2022 gara per realizzazione'. Lavori al via nel 2024 Cirio scrive a Roma per metro 2 Soldi che andrebbero a sommarsi appunto agli 828 milioni e permetterebbero di appaltare i lavori della Linea 2 da Rebaudengo fino al Politecnico . " A breve avremo una ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2022 ore 09:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 20:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... DALLE 23 DI QUESTA NOTTE E FINO ALLE 6 DI DOMANI 1 FEBBRAIO, PER LAVORI SULLA A1- NAPOLI, E' CHIUSO IL ...Cirio scrive aper metro 2 Soldi che andrebbero a sommarsi appunto agli 828 milioni e permetterebbero di appaltare i lavori della Linea 2 da Rebaudengo fino al Politecnico . " A breve avremo una ...