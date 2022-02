Vescovi (Lega): Il presidenzialismo unica strada per far ripartire l’Italia (Di martedì 1 febbraio 2022) – “Quanto avvenuto con le elezioni per il Colle conferma ancora una volta che nel nostro Paese non è più rinviabile una riforma dell’impianto costituzionale in senso presidenziale”. Ad affermarlo in una nota è il senatore della Lega Manuel Vescovi (nella foto), primo firmatario del disegno di legge costituzionale, presentato il 4 luglio 2020 che mira ad istituire una Repubblica Federale di impianto presidenziale: gli Stati Uniti d’Italia. “Occorre – agiunge Vescovi – che da oggi in poi si lavori affinché, nel 2029, siano direttamente i cittadini italiani a scegliersi il Capo dello Stato. Da più parti, in questi giorni ho sentito affermare vari esponenti politici che si debba andare in questa direzione e quindi mi fa piacere ricordare che, nel luglio del 2020, ho depositato un Disegno di Legge Costituzionale che prevede, tra le altre ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022) – “Quanto avvenuto con le elezioni per il Colle conferma ancora una volta che nel nostro Paese non è più rinviabile una riforma dell’impianto costituzionale in senso presidenziale”. Ad affermarlo in una nota è il senatore dellaManuel(nella foto), primo firmatario del disegno di legge costituzionale, presentato il 4 luglio 2020 che mira ad istituire una Repubblica Federale di impianto presidenziale: gli Stati Uniti d’Italia. “Occorre – agiunge– che da oggi in poi si lavori affinché, nel 2029, siano direttamente i cittadini italiani a scegliersi il Capo dello Stato. Da più parti, in questi giorni ho sentito affermare vari esponenti politici che si debba andare in questa direzione e quindi mi fa piacere ricordare che, nel luglio del 2020, ho depositato un Disegno di Legge Costituzionale che prevede, tra le altre ...

