Verdiana | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 1 febbraio 2022)è unche risale altardo latino Viridiana, basato sul latino viridis, che vuol dire “verde” e, in senso lato, “rigoglioso”, “giovane”, oppure “fresco”; proprio per via del suoè analogo quindi a nomi quali Clori e Cloe. Ci sono però altre fonti, secondo cui sarebbe da ricordurre veridicus, che significa “sincero”, oppure “che dice il vero”. La sua popolarità si deve soprattutto al culto di santa, ma nonostante ciò parliamo comunque di unpiuttosto raro; le sue varianti principali sono Veridiana, Viridiana e Viridianne; esiste inoltre una forma al maschile, Veridiano, ancor meno usata. Come anticipato l’onomastico si celebra il onore di santa, vergine di Castelfiorentino vissuta in clausura per 34 anni, e la ...