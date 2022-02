Vela | Lorenzo Brando Chiavarini diventa azzurro! Nuovo rinforzo dalla Gran Bretagna per l’Italia

(Di martedì 1 febbraio 2022)è ufficialmente unatleta della Nazionale Italiana per quanto riguarda la classe olimpica velica ILCA 7 (ex Laser Standard). World Sailing ha approvato infatti il cambio di nazionalità sportiva del nativo di Roma classe 1994, che passa dunqueRYA a FIV. Il forte singolista di padre italiano e madre scozzese ha ottenuto sinora risultati importanti per lain carriera, tra cui un titolo europeo nel 2019 ed un bronzo continentale nel 2020. Nello stesso anno si è classificato anche ottavo ai Mondiali, mancando però la selezione olimpica per Tokyo in favore di Elliot Hanson (poi 12° ai Giochi). “Sono davvero soddisfatto per l’ufficialità che è arrivata in questo particolare momento della stagione. L’inizio di un ...

