VACO | Ron van der Jagt nuovo presidente

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il comitato esecutivo di, l’associazione olandese dell’industria dei pneumatici e delle ruote, ha indicato Ron van derprossimo. Dopo l’approvazione ufficiale dei membri dell’associazione, van dersarà nominato in un’assemblea generale il 10 febbraio e inizierà a ricoprire questo ruolo il 1 aprile, subentrando a Sybrand van Hulst, che si è dimesso dopo 12 anni. Van derè attivo come direttore e supervisore per organizzazioni all’incrocio tra pubblico e privato. In precedenza ha trascorso molti anni lavorando per società di consulenza gestionale come Boer & Croon. Più recentemente, ha utilizzato la sua conoscenza ed esperienza per gli affari pubblici e per le organizzazioni con una missione sociale. Pneusnews.it. L'articolo proviene da City Roma News.