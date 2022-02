Vaccini | Costa | «La quarta dose? Nessuna indicazione dalla scienza finora»

(Di martedì 1 febbraio 2022) Sulladel vaccino anti Covid-19 «siamo nell’alveo in cui la politica deve attendere le indicazioni scientifiche e credo che il compito del governo e dello Stato sia eventualmente farsi trovare pronto se ci dovesse essere la somministrazione della. A oggi, però, non abbiamo questa». A dirlo oggi il sottosegretario alla Salute Andreain un intervento a Radio anch’io su Rai Radio1. Sull’ipotesi del Green pass senza scadenza per chi ha fatto la terzaha spiegato che «si tratta di una scelta che la politica deve fare basandosi su quelle che saranno le indicazioni scientifiche. Spetta alla comunità scientifica dirci se possiamo prendere in considerazione questa ipotesi». Sulla scuola, secondo ...

Sull'ipotesi del Green pass senza scadenza per chi ha fatto la terza dose, ha spiegato che "si tratta di una scelta che la politica deve fare basandosi su quelle che saranno le indicazioni scientifiche". Lo ha affermato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, e la didattica a distanza solo per gli studenti non vaccinati "è una delle ipotesi per semplificare".