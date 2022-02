Usa: 'non si fermano allo stop', Tesla richiama 50.000 auto (Di martedì 1 febbraio 2022) L'azienda di auto elettriche Tesla contatterà i proprietari di quasi 54.000 veicoli negli Stati Uniti per disabilitare una funzione che consente alle auto di attraversare uno stop senza fermarsi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) L'azienda dielettrichecontatterà i proprietari di quasi 54.000 veicoli negli Stati Uniti per disabilitare una funzione che consente alledi attraversare unosenza fermarsi ...

