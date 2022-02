Uomini e Donne, anticipazioni 1 febbraio: Luca Salatino avrà chiarito con Eleonora? Gemma Galgani mette gli occhi su Franco (Di martedì 1 febbraio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 1 febbraio: che altre vicende ci saranno oggi tra Trono Classico e Trono Over? Vediamolo insieme! Uomini e Donne, anticipazioni 1 febbraio: due esterne per Luca. Una sarà stata chiarificatrice? Luca Salatino racconterà come sono andate le uscite con le sue corteggiatrici. Una si chiama Lilli (e ha raccontato le dolorose esperienze vissute) e l’altra è Eleonora. Quest’ultima ha avuto una segnalazione compromettente: le è arrivata in studio una lettera, la quale diceva che lei frequentava già qualcuno “fuori”. La ragazza, però, ha spiegato di aver incontrato il suo ex solo una volta per caso: non stanno più insieme! Tra lei e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 1 febbraio 2022): che altre vicende ci saranno oggi tra Trono Classico e Trono Over? Vediamolo insieme!: due esterne per. Una sarà stata chiarificatrice?racconterà come sono andate le uscite con le sue corteggiatrici. Una si chiama Lilli (e ha raccontato le dolorose esperienze vissute) e l’altra è. Quest’ultima ha avuto una segnalazione compronte: le è arrivata in studio una lettera, la quale diceva che lei frequentava già qualcuno “fuori”. La ragazza, però, ha spiegato di aver incontrato il suo ex solo una volta per caso: non stanno più insieme! Tra lei e ...

