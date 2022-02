Undici milioni. Corona virus: Italia, 2476514 attualmente positivi a test (-116292 in un giorno) con 146925 decessi (427) e 8492983 guariti (248971). Totale di 11116422 casi (133142) Dati della protezione civile: effettuati 1246987 tamponi (Di martedì 1 febbraio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Undici milioni. Corona virus: Italia, 2476514 attualmente positivi a test (-116292 in un giorno) con 146925 decessi (427) e 8492983 guariti (248971). Totale di 11116422 casi (133142) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 1246987 ... Leggi su noinotizie (Di martedì 1 febbraio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(427) e).di) ...

