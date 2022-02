UNCHARTED L’EREDITÀ PERDUTA: Recensione, Trailer e Gameplay (Di martedì 1 febbraio 2022) Nato inizialmente come un DLC, L’EREDITÀ PERDUTA è diventato a tutti gli effetti un nuovo ma mini capitolo della serie UNCHARTED, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. UNCHARTED – L’EREDITÀ PERDUTA: Recensione L’EREDITÀ PERDUTA distoglie l’attenzione del giocatore da Nathan Drake e le sue avventure, trasportandoci nel cuore dell’India nei panni di Chloe Frazer e della sua compagna di avventure Nadine Ross, alla ricerca di un antico e prezioso manufatto, la zanna di Ganesh. Chloe ha un carattere vivace mentre Nadine calcolatrice ed altera a causa degli eventi che hanno segnato il suo passato. L’unione delle due personalità da vita all’ennesimo capolavoro della serie, spinto dal ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 1 febbraio 2022) Nato inizialmente come un DLC,è diventato a tutti gli effetti un nuovo ma mini capitolo della serie, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostradistoglie l’attenzione del giocatore da Nathan Drake e le sue avventure, trasportandoci nel cuore dell’India nei panni di Chloe Frazer e della sua compagna di avventure Nadine Ross, alla ricerca di un antico e prezioso manufatto, la zanna di Ganesh. Chloe ha un carattere vivace mentre Nadine calcolatrice ed altera a causa degli eventi che hanno segnato il suo passato. L’unione delle due personalità da vita all’ennesimo capolavoro della serie, spinto dal ...

