Una Vita | anticipazioni spagnole | un nuovo segreto per Bellita

(Di martedì 1 febbraio 2022)Del Campo e i Dominguez animeranno ancora le vicende di Unae, soprattutto intorno alla figura della cantante, non mancheranno i colpi di scena e le situazioni paradossali. La donna è di recente rientrata ad Acacias con il marito e la domestica Alodia, ma ha fatto credere a tutti di essere morta. I vicini sono rimasti scioccati di fronte a questa notizia, ma Rosina ha cominciato a sospettare analizzando il comportamento di Alodia e di José Miguel. La moglie di Liberto ha addirittura creduto che i due avessero una relazione e avessero ucciso la Del Campo apposta per poter stare insieme. In seguito, però, Rosina e Susana hanno scoperto cheè viva e vegeta e che ha inscenato la sua dipartita solo per sfuggire ad un pericoloso stalker che la segue fin dalla loro permanenza in Argentina. Con il passare del tempo, la ...