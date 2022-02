Ultime Notizie Roma del 01-02-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco studio discoteche chiuse mascherine anche la aperto fino al 10 febbraio entrano in vigore da oggi le mini proroghe anti-covid contenute nell’ordinanza di speranza domani nuovo Consiglio dei Ministri sulle norme per scuola colori delle regioni durata fatto lo Stato d’emergenza Dovrebbe terminare il 31 marzo dice sileri stabile la percentuale dei ricoveri per covid-19 ospedali resta alto il numero dei decessi altri 349 in un giorno centro del Bivio dopo la tensione nei giorni del voto sul Quirinale oggi il consiglio federale della Lega Salvini ha fatto visita ieri a Berlusconi dimesso dopo 8 giorni di ricovero meloni minaccia gli alleati che potrebbe correre da sola Alle prossime elezioni il Primo scoglio intanto sarà la riforma elettorale proporzionale rilanciata dal PD duro scontro tra ...