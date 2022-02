UFFICIALE – Lega Serie A | il Pres Dal Pino si è dimesso La lettera ai Club

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, UFFICIALE L'ACQUISTO DI VLAHOVIC Il contratto è stato depositato in Lega… - _Morik92_ : Il contratto di Dusan #Vlahovic è stato depositato in Lega da una quindicina di minuti. Si attende solo il comunica… - news24_inter : La lettera di dimissioni di #DalPino ?? - BandieraInter : La lettera di Paolo #DalPino - infoitsport : UFFICIALE - Lega Serie A, termina l'era Dal Pino: il presidente ha rassegnato le dimissioni -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Lega

Nella lettera, pubblicata sul sito dellaSerie A, Dal Pino ha spiegato le principali motivazioni della sua scelta: a gennaio l'ormai ex presidente ha trasferito in California il centro della sua ...La notizia era nell'aria e ora è: il presidente delladi Serie A, Paolo Dal Pino, si è dimesso dalla sua carica. Dal Pino, che è negli Stati Uniti dalle vacanze natalizie, ha ufficializzato la sua decisione con una ...Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia: Paolo Dal Pino ha dato le dimissioni dal suo incarico di Presidente della Lega di Serie A. Dietro la sua scelta ci sarebbe la volontà di trasferirsi in ...Al centro del progetto di Pep Guardiola, continuerà a farne parte per altre quattro stagioni e mezzo: Joao Cancelo ha rinnovato il proprio contratto con il Manchester City. L'ex ...