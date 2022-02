Ucraina: Putin accusa l'occidente 'usa Kiev come strumento per contenerci' (Di martedì 1 febbraio 2022) Preoccupate per un eventuale attacco, le diplomazie internazionali sono al lavoro e non solo per quello. Le forniture di gas infatti sono a rischio. Draghi stamattina ha avuto una conversazione ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 febbraio 2022) Preoccupate per un eventuale attacco, le diplomazie internazionali sono al lavoro e non solo per quello. Le forniture di gas infatti sono a rischio. Draghi stamattina ha avuto una conversazione ...

Agenzia_Ansa : Telefonata fra Draghi e Putin, impegno per la soluzione della crisi in Ucraina #ANSA - TizianaFerrario : Intanto sei navi russe incrociano al largo delle coste della Sicilia,ma ci sono anche quelle americane da quelle pa… - repubblica : Ucraina, Draghi sente Putin: 'Impegno per una de-escalation'. Il presidente del Consiglio chiede una 'soluzione sos… - afrodite1969 : RT @barbarab1974: Forse non è chiaro che con #putin non funziona come con le balle per dire che elisir è maGggico. Mi sembra folle tirare… - alex69rm : RT @lercionotizie: #ultimora Putin minaccia l'Ucraina: “Pronti a organizzare concerti di Pupo lungo tutto il confine' -