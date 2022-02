Ucciso 24enne nell’agrigentino, fermato il padre (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il padre di Vincenzo Gabriele Rampello, il giovane di 24 anni Ucciso a Raffadali, nell’agrigentino, è stato fermato quale presunto assassino del figlio. L’uomo, un poliziotto in servizio a Catania, è stato bloccato dai carabinieri mentre stava per fuggire su un pullman di linea diretto nella città etnea. In questo momento il padre è in stato di fermo. L’omicidio è avvenuto in piazza Progresso. Nove i colpi sparati contro il giovane. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ildi Vincenzo Gabriele Rampello, il giovane di 24 annia Raffadali,, è statoquale presunto assassino del figlio. L’uomo, un poliziotto in servizio a Catania, è stato bloccato dai carabinieri mentre stava per fuggire su un pullman di linea diretto nella città etnea. In questo momento ilè in stato di fermo. L’omicidio è avvenuto in piazza Progresso. Nove i colpi sparati contro il giovane. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

