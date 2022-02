“Troppi 250 euro al giorno per convertire la pena del carcere con quella pecuniaria”, la sentenza della Consulta (Di martedì 1 febbraio 2022) Il caso era stato sollevato dal Tribunale di Taranto: una persona condannata per violenza privata, per il parcheggio dell’auto davanti a un passo carraio, aveva patteggiato la sostituzione della pena di tre mesi di reclusione e quindi avrebbe dovuto pagare ben 22.500 euro, molto più dei suoi redditi annui. Ovvero 250 euro. Ed è su questa cifra la Corte costituzionale che ha sancito, dichiarando parzialmente incostituzionale l’articolo 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, che sono “Troppi 250 euro al giorno per sostituire una pena detentiva in pecuniaria”. Per i giudici della Consulta il tasso minimo di 250 euro al giorno previsto dalla legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Il caso era stato sollevato dal Tribunale di Taranto: una persona condannata per violenza privata, per il parcheggio dell’auto davanti a un passo carraio, aveva patteggiato la sostituzionedi tre mesi di reclusione e quindi avrebbe dovuto pagare ben 22.500, molto più dei suoi redditi annui. Ovvero 250. Ed è su questa cifra la Corte costituzionale che ha sancito, dichiarando parzialmente incostituzionale l’articolo 53, secondo comma,legge n. 689 del 1981, che sono “250alper sostituire unadetentiva in”. Per i giudiciil tasso minimo di 250alprevisto dalla legge ...

