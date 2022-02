Tre morti sul lavoro nel giro di poche ore (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Ancora una giornata nera per il mondo del lavoro con tre morti nel giro di poche ore. Un operaio ha perso la vita nel Frusinate, un altro a Venezia e, infine, un agricoltore ha perso la vita nel Mantovano. Il primo infortunio mortale sul lavoro è stato provocato dalle forti raffiche di vento in Ciociaria, nella periferia di Sora, nel Frusinate. A perdere la vita è stato un operaio che impegnato nel lavoro all'interno di un capannone dove vengono smaltiti materiali ferrosi. In base a una prima ricostruzione, una lastra di ferro si sarebbe staccata e avrebbe centrato l'uomo di 50 anni alla testa, uccidendolo sul colpo. Carabinieri e vigili del fuoco con l'Ares 118 sul posto. Operaio cade da impalcatura muore a Venezia A Ecoprogetto, a Venezia, un operaio è morto dopo essere ... Leggi su agi (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Ancora una giornata nera per il mondo delcon treneldiore. Un operaio ha perso la vita nel Frusinate, un altro a Venezia e, infine, un agricoltore ha perso la vita nel Mantovano. Il primo infortunio mortale sulè stato provocato dalle forti raffiche di vento in Ciociaria, nella periferia di Sora, nel Frusinate. A perdere la vita è stato un operaio che impegnato nelall'interno di un capannone dove vengono smaltiti materiali ferrosi. In base a una prima ricostruzione, una lastra di ferro si sarebbe staccata e avrebbe centrato l'uomo di 50 anni alla testa, uccidendolo sul colpo. Carabinieri e vigili del fuoco con l'Ares 118 sul posto. Operaio cade da impalcatura muore a Venezia A Ecoprogetto, a Venezia, un operaio è morto dopo essere ...

