Traffico Roma del 01-02-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e Casilina è in interna tra via di Sant’Alessandro è l’uscita per laTeramo in zona Battistini La polizia locale segnala due diversi incidenti con rallentamenti il primo in via Ennio Bonifazi all’altezza di via Padre Anastasio gutierrez deviate le linee bus di zona l’altro in via Mattia Battistini in prossimità via dei Monti di Primavalle sempre per incidente possibili rallentamenti in via di Castel di Leva all’altezza di via del Fosso Di Tor Pagnotta in zona tufello prudenza in via Ettore sacchi per un altro incidente avvenuto in prossimità via Monte Cervialto rimozione incidente lungo la via del mare di nuovo regolare la circolazione sulla carreggiata per Ostia Code in via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede uscendo ...