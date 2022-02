Torino, la battaglia del comitato per salvare l’aula studio: “Qui sarà tutto asfaltato per fare la strada per l’Esselunga. È questa la città che vogliamo?” (Di martedì 1 febbraio 2022) “Dove oggi ci sono ragazze e ragazzi che studiano domani potrebbero passare i camion dell’Esselunga”. L’associazione Comala è una realtà di Torino, che gestisce, insieme ad altre, uno spazio di socialità e aggregazione nel quartiere di Cit Turin. “Un luogo frequentato ogni settimana da migliaia di studenti e che ora rischia di sparire” racconta il presidente di Comala Andrea Pino. Negli ultimi mesi oltre 8mila persone hanno firmato l’appello per chiedere al Comune lo “stop al piano di demolizione del cortile di ingresso” e la “revisione del progetto” che riguarda quest’area. Il progetto originale prevedeva la costruzione della nuova biblioteca civica della città ma a causa dei costi troppo elevati è stato abbandonato nel 2011. Così nel 2013, con la giunta Fassino, il Comune ha ripiegato sulla costruzione di un centro congressi, di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) “Dove oggi ci sono ragazze e ragazzi che studiano domani potrebbero passare i camion del”. L’associazione Comala è una realtà di, che gestisce, insieme ad altre, uno spazio di socialità e aggregazione nel quartiere di Cit Turin. “Un luogo frequentato ogni settimana da migliaia di studenti e che ora rischia di sparire” racconta il presidente di Comala Andrea Pino. Negli ultimi mesi oltre 8mila persone hanno firmato l’appello per chiedere al Comune lo “stop al piano di demolizione del cortile di ingresso” e la “revisione del progetto” che riguarda quest’area. Il progetto originale prevedeva la costruzione della nuova biblioteca civica dellama a causa dei costi troppo elevati è stato abbandonato nel 2011. Così nel 2013, con la giunta Fassino, il Comune ha ripiegato sulla costruzione di un centro congressi, di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino battaglia Il Consiglio comunale dice sì al piano di riequilibrio: scatta il raddoppio dell'Irpef Nella seduta odierna gran parte della battaglia consiliare è andata avanti sull'aumento delle ore ...di sistema che ha paralizzato centinaia di comuni siciliani e ha colpito grandi città come Torino, ...

Volley A2/F: Anthea non può fare nulla contro Pinerolo Ma domenica 6 febbraio alle 17, in quel di Villafranca Piemonte, avverrà lo scontro diretto proprio con quest'ultima, in una gara che si preannuncia una battaglia accesa per contendersi il titolo di ...

Torino, la battaglia del comitato per salvare l'aula studio: "Qui sarà tutto asfaltato per fare…" Il Fatto Quotidiano

Montagna, Wyatt domina a Susa Il neozelandese Jonathan Wyatt, pluricampione del mondo di specialità, ha vinto per l’ottava volta consecutiva il Challenge Stellina, gara internazionale di corsa in montagna da Susa ai duemila metri ...

