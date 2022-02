Toilette e parassiti | a Gerusalemme bagni regali pieni di vermi

(Di martedì 1 febbraio 2022) Gli ultimi studi archeologici sulle feci hanno portato alla luce migliaia diintestinali – curiosauro.itL’ archeoparassitologia è la disciplina che studia antichi depositi fecali per portare alla luce le condizioni igieniche dell’epoca e per tracciare un quadro preciso dell’evoluzione delle malattie infettive. Aè stata fatta una scoperta in una ricca villa didel VII secolo a.C. Pessime condizioni igieniche, uova diben conservate nel wc dei re – curiosauro.itUna ricerca pubblicata sull’International Journal of Paleopathology permette di tracciare un quadro delle condizioni igieniche e delle malattie presenti nel VII a.C. a. La villa – oggetto di studi di archeoparassitologia – riporta ai grandi padri biblici, infatti la sua datazione suggerisce ...

All'epoca non c'erano cure adeguate ed è probabile che chi veniva infettato si trascinasse iper tutta la vita. E visto che ladomestica era un chiaro simbolo di benessere, la ......personale in cui depositare urina ed escrementi vari. Questa cattiva abitudine non è salutare, né per noi né per le nostre piante. Questo perché gli escrementi potrebbero contenere...