Tito Stagno morto, la sala stampa del Festival di Sanremo dedica un applauso al giornalista – Video (Di martedì 1 febbraio 2022) La sala stampa del Festival di Sanremo ha ricordato Tito Stagno, il giornalista scomparso che raccontò lo sbarco sulla luna in diretta. Mentre veniva letta una breve nota in sua memoria, la sala stampa lo ha omaggiato con un lungo applauso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

