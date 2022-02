Tito Stagno | addio al giornalista che raccontò lo sbarco sulla Luna | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022)è morto ma il suo «Ha toccato! Ha toccato il suolore!» anche per chi non era ancora nato rimarrà per sempre nella memoria.è per tutti noi l’uomo, ilche ha raccontato agli italiani la conquista dellada parte dell’uomo nel 1969. Nato nel 1930 oggi lascia la Terra chissà se per approdare nella Space Oddity. telecronista sportivo. Popolarissimo volto storico della Rai, aveva 92 anni.alcheloLa cronaca dell’alggio divenne celeberrima anche per la discussione ...