Tiago Pinto spaventa la Roma | «Nessuno può garantire la permanenza di Zaniolo»

(Di martedì 1 febbraio 2022)i tifosi dellain conferenza stampa, gettando benzina sul fuoco sue la possibilità di rinnovoe il rinnovo con la, uno scenario checontribuisce a rendere nebuloso. Il General Manager giallorosso è intervenuto in conferenza stampa per fare un bilancio del calciomercato appena concluso, ma si è soffermato anche sul talento più cristallo del club. Ecco le sue parole:– «Io non posso, e non può farlo nessun altro,che sarà un giocatore dellaanche nella prossima stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

OfficialASRoma : ??? LIVE | La conferenza stampa di Tiago Pinto #ASRoma - DiMarzio : .@OfficialASRoma | Le parole di Tiago #Pinto in conferenza stampa che analizza il #calciomercato dei giallorossi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolospaventa i tifosi della Roma in conferenza stampa, gettando benzina sul fuoco su Zaniolo e la possibilità di rinnovo Zaniolo e il rinnovo con la Roma, uno scenario che...Il mercato della Roma si è chiuso senza il colpo finale, non sono arrivati i rinforzi di cui si è parlato nelle ultime ore. Due gli acquisti: Sergio Oliveira e Maitland - Niles ., GM giallorosso, ha lavorato fino alla fine alla cessione di Diawara, che però ha rifiutato tutte le destinazioni. L'uomo mercato della Roma è già al lavoro per la sessione estiva di ...Sono bastati due innesti per sistemare la Roma e consegnare a Mourinho un nuovo materiale con il quale lavorare. Anche Tiago Pinto è soddisfatto dal lavoro svolto dalla società: "In tutte le finestre ...Il general manager della Roma ammette di non temere il diritto di riacquisto che il Chelsea potrebbe esercitare nei confronti di Tammy Abraham, fin qui autore di ottime prestazioni coi giallorossi. Po ...