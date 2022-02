Thiem rinuncia a Cordoba: rientro rimandato (Di martedì 1 febbraio 2022) Dominic Thiem si è ritirato dal Cordoba Open a causa di un infortunio a un dito della mano destra. "Negli ultimi giorni ho riportato un piccolo infortunio tra le nocche, un piccolo stiramento a un ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Dominicsi è ritirato dalOpen a causa di un infortunio a un dito della mano destra. "Negli ultimi giorni ho riportato un piccolo infortunio tra le nocche, un piccolo stiramento a un ...

