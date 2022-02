THE KING OF FIGHTERS XV: Nuovi lottatori annunciati (Di martedì 1 febbraio 2022) SNK Corporation, creatore di THE KING OF FIGHTERS XV (KOF XV, è felice di annunciare i prossimi personaggi DLC che si uniranno al fenomenale fighting game. Quest’anno verranno pubblicati un totale di 12 personaggi DLC dopo il lancio di THE KING OF FIGHTERS XV che avverrà il 17 febbraio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Windows 10, Steam ed Epic Games Store. La prima wave di combattenti fa parte del Team 1 (Team GAROU) e arriverà a marzo, la seconda wave, Team 2 (Team SOUTH TOWN), sarà disponibile invece a maggio. Il Team 3 sarà pubblicato in estate mentre il Team 4 in autunno. Ogni Team sarà composto da 3 combattenti, quindi il roster attuale di 39 personaggi passerà a 51 combattenti tra cui i giocatori potranno scegliere in THE KING OF FIGHTERS XV. Il Team ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 1 febbraio 2022) SNK Corporation, creatore di THEOFXV (KOF XV, è felice di annunciare i prossimi personaggi DLC che si uniranno al fenomenale fighting game. Quest’anno verranno pubblicati un totale di 12 personaggi DLC dopo il lancio di THEOFXV che avverrà il 17 febbraio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Windows 10, Steam ed Epic Games Store. La prima wave di combattenti fa parte del Team 1 (Team GAROU) e arriverà a marzo, la seconda wave, Team 2 (Team SOUTH TOWN), sarà disponibile invece a maggio. Il Team 3 sarà pubblicato in estate mentre il Team 4 in autunno. Ogni Team sarà composto da 3 combattenti, quindi il roster attuale di 39 personaggi passerà a 51 combattenti tra cui i giocatori potranno scegliere in THEOFXV. Il Team ...

