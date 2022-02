Tesla richiamerà circa 54.000 auto che "disobbediscono" agli stop

(Di martedì 1 febbraio 2022) La casamobilistica53.822 veicoli statunitensi che operano con il software Full Self - Driving (Beta) che non consentono ad alcuneModel S e Model X di fermarsi ...

La casa automobilistica53.822 veicoli statunitensi che operano con il software Full Self - Driving (Beta) che non consentono ad alcune auto Model S e Model X di fermarsi completamente agli incroci, ...Reuters ha riferito venerdì mattina chein Cina19.697 veicoli Model S e 35.836 veicoli Model 3 importati dagli USA a cui si aggiungono 144.208 veicoli Model 3 fabbricati in Cina. ...