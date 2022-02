Tennis | ATP Montpellier 2022 | Kwon sconfigge Gaston | passano il turno Krajinovic | Tsonga e Ymer

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si è da poco conclusa la seconda giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento francese si sono disputate oggi sette partite valevoli per il primo, andiamo a vedere come sono andate. Nel primo match di giornata arriva la vittoria in due set di Filip. Il serbo (n.36 del ranking)per 7-5 7-6(3) l’australiano Alexei Popyrin (n.65 al mondo) e si regala il secondocontro il francese Jo-Wilfried(n.259 ATP), uscito vittorioso quest’oggi dal match contro il polacco Kacper Zuk (n.172 del ranking) con un doppio 6-4. Vittorie in due set anche per Pierre-Hugues Herbert e Damir Dzumhur. Il transalpino (n.113 al mondo) supera il tedesco Peter Gojowczyk (n.96 ATP) per 7-5 6-2, mentre il bosniaco (n.152 del ranking) batte lo slovacco Alex Molcan (n.72 al ...