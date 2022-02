Advertising

LiaCapizzi : IO SONO LEGGENDA 21° Slam Nadal epico. Più forte di tutto: avversari, dolori, infortuni (pesanti), tic, ombre me… - LiaCapizzi : Tifo o non tifo, numero di titoli Slam a parte, la verità è che per Nadal si prova una ammirazione smisurata. Solo… - Eurosport_IT : Dopo essere stato sotto per due set, Nadal rimonta Medvedev ed entra nella storia del tennis: sono 21 titoli del Gr… - freeskipperIT : Tennis. 21 Slam per Rafael Nadal. Ritratto di un essere sovrannaturale! - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Australian Open, Fognini l'unico italiano ad aver battuto Nadal negli Slam -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Slam

... reduce dalla straordinaria impresa degli Australian Open, quando dice di voler essere "quello che vincerà di più, quello che vincerà più. Per essere il più grande tra i grandi". Ile la ..."E che te devo dì.. 21!". Così Fabio Fognini ha celebrato su Instagram la vittoria di Rafa Nadal. Un ragazzo degli Anni 80 come lui, compagno di tanti anni sul circuito. Fabio è appena arrivato da ...After his win at the Australian Open, Nadal has become the first tennis player to win 21 Grand Slam men’s singles titles. His rivals Roger Federer and Novak Djokovic have 20 Grand Slam titles each.Perché ha ragione Rafa Nadal, reduce dalla straordinaria impresa degli Australian Open, quando dice di voler essere «quello che vincerà di più, quello che vincerà più Slam. Per essere il più grande ...