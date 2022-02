Tempeste di vento scuotono l’Italia | ma mercoledì cambia tutto | le previsioni

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Venti fortissimi con raffiche da uragano a oltre 120 km/h stanno sferzandoin lungo e in largo, dalle Alpi allo Stretto di Sicilia ilsoffia impetuoso di Maestrale e Tramontana. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it avverte che nelle prossime ore ultime precipitazioni interesseranno le regioni meridionali e localmente Abruzzo e Molise con rovesci e nevicate a quote inferiori ai 900 metri. Ma sarà ila essere il protagonista delle prossime due giornate. Le raffiche superiori ai 120 km/h spazzeranno gran parte delle regioni centro-meridionali, ma sopratla Sardegna e la Sicilia occidentali, il basso Mar Tirreno, il Mar Ionio e inoltre le Alpi. Sui rilievi alpini le raffiche, incuneandosi tra le valli, potrebbero superare i 130 km/h, come una vera e propria tempesta ...

Ilforte inoltre causerà intense mareggiate sulle coste esposte con onde che potrebbero raggiungere i 6 - 7 metri di altezza! Dopo questa ondata di maltempo, l'atmosfera tornerà a stabilizzarsi ...Vi si trovano elencati gli estremi per temperatura, pressione, precipitazioni, grandine,e fulmini, oltre due tipi specifici di, tornado e cicloni tropicali. Due altri record per i ...(Adnkronos) – Venti fortissimi con raffiche da uragano a oltre 120 km/h stanno sferzando l’Italia in lungo e in largo, dalle Alpi allo Stretto di Sicilia il vento soffia impetuoso di Maestrale e ...Tempeste di vento, pioggia e neve fino a bassa quota interesseranno in successione il nord Europa mentre regimi anticiclonici andranno ad occupare il settore centro meridionale. Ci tocca dunque un ...