Tempesta d'amore, anticipazioni 1° febbraio: Max riavrà il lavoro? (Di martedì 1 febbraio 2022) Vanessa Sonnbichler sarà disperata a Tempesta d'amore, come segnalano le anticipazioni di oggi, martedì 1° febbraio. La ragazza, infatti, durante un allenamento con Georg, ha avuto un forte dolore al ginocchio, ma lui l'ha incitata a continuare e a non fermarsi. Proprio in quel momento è sopraggiunto Max che ha assistito alla scena e non è riuscito a rimanere indifferente, finendo addirittura per prendere a pugni Fichtl. Poco dopo, quando Werner ha saputo tutto, ha licenziato in tronco il personal trainer, che si ritrovato senza lavoro. Dal canto suo, la giovane ha ascoltato la registrazione che ha conservato in memoria Ludwig, l'assistente vocale dei Sonnbichler, relativa alla conversazione telefonica tra Georg e suo fratello e ha scoperto che la vera intenzione dello sportivo era sfruttarla per ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 1 febbraio 2022) Vanessa Sonnbichler sarà disperata ad', come segnalano ledi oggi, martedì 1°. La ragazza, infatti, durante un allenamento con Georg, ha avuto un forte dolore al ginocchio, ma lui l'ha incitata a continuare e a non fermarsi. Proprio in quel momento è sopraggiunto Max che ha assistito alla scena e non è riuscito a rimanere indifferente, finendo addirittura per prendere a pugni Fichtl. Poco dopo, quando Werner ha saputo tutto, ha licenziato in tronco il personal trainer, che si ritrovato senza. Dal canto suo, la giovane ha ascoltato la registrazione che ha conservato in memoria Ludwig, l'assistente vocale dei Sonnbichler, relativa alla conversazione telefonica tra Georg e suo fratello e ha scoperto che la vera intenzione dello sportivo era sfruttarla per ...

