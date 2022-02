Telefonata Draghi-Putin: “Italia avrà sempre forniture stabili di gas” (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb – Il governo Italiano si è mostrato sinora piuttosto attendista sulla crisi Ucraina. Osservatore silente di uno scontro diplomatico in atto a più livelli che però coinvolge direttamente anche la nostra nazione. E’ in particolare la questione energetica – per quanto non l’unica rilevante problematica, si veda ad esempio il recente incremento del prezzo del grano – a tenere banco. Questione energetica che è stata al centro della Telefonata odierna tra il premier Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin. Telefonata Draghi-Putin: “L’Italia continuerà ad avere stabili forniture di gas” “Il Presidente Draghi ha sottolineato l’importanza di adoperarsi per una de-escalation delle tensioni, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb – Il governono si è mostrato sinora piuttosto attendista sulla crisi Ucraina. Osservatore silente di uno scontro diplomatico in atto a più livelli che però coinvolge direttamente anche la nostra nazione. E’ in particolare la questione energetica – per quanto non l’unica rilevante problematica, si veda ad esempio il recente incremento del prezzo del grano – a tenere banco. Questione energetica che è stata al centro dellaodierna tra il premier Marioe il presidente russo Vladimir: “L’continuerà ad averedi gas” “Il Presidenteha sottolineato l’importanza di adoperarsi per una de-escalation delle tensioni, ...

