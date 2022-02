Tasse | la sentenza rivoluzionaria sugli immobili occupati

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 1 febbraio 2022) In questi giorni ha fatto notizia unadella Commissione tributaria regionale della Toscana che ha stabilito che, in caso di occupazione abusiva di un immobile, su quell’immobile non debba essere pagata l’Imu. Segno dei tempi: la patrimonialeare è data talmente per scontata che, se un giudice sancisce che debba essere risparmiata almeno al proprietario che sia stato privato della disponibilità stessa del suo bene, la cosa viene ritenuta eclatante. Il caso portato all’attenzione della Commissione riguardava – come si legge nel provvedimento – “un vasto edificio catastalmente suddiviso in ottoche da molti anni è stato occupato illegittimamente da soggetti che si trovano in una situazione di emergenza abitativa e che non è mai stato liberato dalla forza pubblica nonostante la società abbia presentato una ...