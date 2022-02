Taranto, ex operaio Ilva per 26 anni si ammalò di mesotelioma: il Tribunale del lavoro gli riconosce 500mila euro di risarcimento (Di martedì 1 febbraio 2022) Quasi mezzo milione di euro di risarcimento per danno biologico e morale. È quanto spetterà a un ex operaio che ha lavorato nello stabilimento Italsider-Ilva di Taranto per 26 anni, tra il 1974 e il 2000. Lo ha deciso il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, riconoscendo che l’uomo, oggi 73enne, venne esposto alle fibre cancerogene di amianto e tre anni fa ha ricevuto una diagnosi di mesotelioma pleurico. La condanna riguarda Fintecna spa, all’epoca dei fatti Italsider. Il lavoratore, è scritto nella sentenza, “nell’espletamento delle proprie mansioni di addetto discarica scorie e operatore piattaforma nelle acciaierie 1 e 2 dello stabilimento siderurgico di Taranto, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Quasi mezzo milione didiper danno biologico e morale. È quanto spetterà a un exche ha lavorato nello stabilimento Italsider-diper 26, tra il 1974 e il 2000. Lo ha deciso ildi, sezionendo che l’uomo, oggi 73enne, venne esposto alle fibre cancerogene di amianto e trefa ha ricevuto una diagnosi dipleurico. La condanna riguarda Fintecna spa, all’epoca dei fatti Italsider. Il lavoratore, è scritto nella sentenza, “nell’espletamento delle proprie mansioni di addetto discarica scorie e operatore piattaforma nelle acciaierie 1 e 2 dello stabilimento siderurgico di, è ...

Advertising

cronachelucane : EX ILVA: MALATTIA DA AMIANTO - Il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha riconosciuto un risarcimento di quasi mezz… - ledicoladelsud : Ex Ilva: risarcimento di quasi mezzo milione per operaio esposto ad amianto per più di 25 anni - annamariaferret : Ex Ilva: risarcimento di quasi mezzo milione per operaio esposto ad amianto per più di 25 anni - TeleAppula : Ex Ilva: malattia da amianto, risarcito operaio - malinca73 : RT @corrmezzogiorno: #Bari Mezzo milione a un ex operaio Ilva malato di cancro per l’amianto -