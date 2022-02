Tamponi: gli italiani hanno speso 2 miliardi di euro per farli, l’indagine di facile.it (Di martedì 1 febbraio 2022) Dall'indagine emerge che il 36 per cento degli intervistati dichiara di aver effettuato un molecolare, mentre il 32 per cento un rapido in auto somministrazione, per un totale di 6 Tamponi a testa. Inoltre, il 51 per cento dichiara di aver effettuato un test rapido in farmacia o presso altra struttura sanitaria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 febbraio 2022) Dall'indagine emerge che il 36 per cento degli intervistati dichiara di aver effettuato un molecolare, mentre il 32 per cento un rapido in auto somministrazione, per un totale di 6a testa. Inoltre, il 51 per cento dichiara di aver effettuato un test rapido in farmacia o presso altra struttura sanitaria L'articolo proviene da Firenze Post.

