Tamponi e quarantene, Bassetti: "Basta isolare chi ha avuto contatti potenziali" (Di martedì 1 febbraio 2022) L'infettivologo Matteo Bassetti lo dice da tempo : siamo entrati in una nuova fase, Basta fare Tamponi agli asintomatici. 'I medici lo stanno dicendo da un po', ma mi pare che siano ampiamente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 febbraio 2022) L'infettivologo Matteolo dice da tempo : siamo entrati in una nuova fase,fareagli asintomatici. 'I medici lo stanno dicendo da un po', ma mi pare che siano ampiamente ...

ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - stebellentani : Posizione unamime delle Regioni: superare l’emergenza e normalizzare. Basta colori, niente quarantene ma solo sorve… - 2010Smeraldo : RT @QRepubblica: 'Sforbiciare quarantene, rimandate a lavoro gli asintomatici, se sto bene non mi inseguite con i tamponi!Dovete alleggerir… - MCristinaS9 : RT @ladyonorato: Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi vaccin… - AZambo69 : RT @ladyonorato: Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi vaccin… -