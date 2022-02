Suicidio assistito | Tribunale di Ancona ordina la verifica dello stato di salute di ‘Antonio’ | seconda decisione dopo quella di ‘Mario’

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nelle Marche, per lavolta in 7 mesi dal caso di(nome di fantasia) i giudici deldihanno emesso unanza in cui siall’Asur di valutare le effettive condizioni didi, anche lui tetraplegico, che il 18 gennaio scorso ha richiesto l’accesso al. La notizia è stata diffusa dall’Associazione Luca Coscioni secondo cui nella sua comunicazione il giudice ha detto di “provvedere, previa acquisizione del relativo parere del Comitato etico territorialmente competente, ad accertare: seè tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Suicidio assistito, passo avanti dei giudici: 'Verificare le condizioni di Antonio' #ANSA - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Suicidio assistito. “Tandem Letta-Di Maio in pressing su Conte: il nome giusto è Draghi” (m… - CatelliRossella : Suicidio assistito, i giudici: 'Verificare le condizioni di Antonio' - Cronaca - ANSA - fattoquotidiano : Suicidio assistito, Tribunale di Ancona ordina la verifica dello stato di salute di ‘Antonio’: seconda decisione do… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Suicidio assistito, passo avanti dei giudici: 'Verificare le condizioni di Antonio' #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Suicidio assistito

... in presenza di una richiesta, ad essere sottoposto a verifiche per poter procedere legalmente all'aiuto al, così come sancito dalla Corte Costituzionale non può essere ignorato ...ANCONA. L'azienda sanitaria di Ancona ha disposto di verificare le condizioni di un uomo, tetraplegico, che chiede l'accesso al. é ul secondo caso nel giro di 7 mese nelle Marche. Il primo, che riguarda sempre una persona tetraplegica da 11 anni, la procedura è ferma sulla questione del farmaco da utilizzare.i giudici hanno ordinato all'Azienda sanitaria unica regionale di procedere alla verifica delle condizioni del malato per l'accesso al suicidio assistito, come sancito dalla sentenza della Corte ...E’ la seconda decisione di un tribunale italiano sul suicidio assistito. Dopo il caso di “Mario”, il camionista marchigiano che ha ottenuto il via libera del Comitato etico dell’Azienza Sanitaria ...