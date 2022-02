Suicidio assistito | il tribunale condanna ancora le Marche

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per la seconda volta, negli ultimi sette mesi, ildi Ancona ha emesso un’ordinanza con la quale intima alla Azienda Sanitaria Unica Regione (Asur)di procedere nell’iter di accesso almedicalmentedi un paziente che ne abbia fatto richiesta. Dopo aver emesso ben due sentenze (l’ultima, il 9 giugno 2021) per agevolare la richiesta avanzata da “Mario”, il paziente tetraplegico di 43 anni che ha già ottenuto la verifica delle proprie condizioni maattende l’ennesima … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Mario è stato il primo paziente italiano ad essere autorizzato a sottoporsi aMa ora il 43enne tetraplegico non è più il solo. 'Nel giro di 7 mesi (la pronuncia del Tribunale di ...Logorato da una condizione che ritiene insostenibile, ora chiede di poter accedere al, intenzionato ad andare in Svizzera per potersi uccidere se questa possibilità non gli sarà ...CALTANISSETTA. Anche a Caltanissetta il Cav, Centro di Aiuto alla Vita, celebrerà la giornata nazionale che serve a ricordare il valore della vita umana, da quella nascente a quella terminale e lo far ...Il giudice ordina all’Azienda sanitaria regionale di verificare le condizioni di "Antonio". Muro dell’assessore leghista Saltamartini: «Intervenga il Parlamento» ...