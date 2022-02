“Su quelle lenzuola no!”. L’ira di Lulù contro Sophie nella notte. Dalle telecamere si è visto tutto (Di martedì 1 febbraio 2022) Forte scontro al GF Vip 6 tra Lulù Selassiè e Sophie Codegoni. L’ex volto di Uomini e Donne stava rifacendo il suo letto insieme al fidanzato Alessandro Basciano, quando la principessa ha notato che le lenzuola prese dall’amica erano proprio quelle preferite da Manuel Bortuzzo le ha chiesto di poter fare cambio in modo da poterlo sentire più vicino. Sophie spiega a Lulù di non aver fatto caso al colore delle lenzuola ma, anzi, le dice di aver evitato quelle con la fantasia a fiori perché immaginava potessero piacere di più. Nonostante le parole di Sophie, Lulù si infuria e pretendendo le lenzuola, fa notare alla compagna che, a suo avviso, sarebbe dovuta essere lei a cedergliele ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Forte sal GF Vip 6 traSelassiè eCodegoni. L’ex volto di Uomini e Donne stava rifacendo il suo letto insieme al fidanzato Alessandro Basciano, quando la principessa ha notato che leprese dall’amica erano propriopreferite da Manuel Bortuzzo le ha chiesto di poter fare cambio in modo da poterlo sentire più vicino.spiega adi non aver fatto caso al colore dellema, anzi, le dice di aver evitatocon la fantasia a fiori perché immaginava potessero piacere di più. Nonostante le parole disi infuria e pretendendo le, fa notare alla compagna che, a suo avviso, sarebbe dovuta essere lei a cedergliele ...

Lulù e Sophie: scontro per le lenzuola - Grande Fratello VIP | GFVIP 6

Lulù e Sophie: scontro per le lenzuola La principessa chiede alla modella se può concederle le lenzuola preferite di Manuel ma la richiesta sembra essere motivo di litigio ...

