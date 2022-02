Stella Rossa-Olimpia Milano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2021/2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta in tv Stella Rossa Belgrado-AX Armani Exchange Milano, valida come 24esima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket. La formazione serba ha ottenuto una vittoria nell’ultimo incontro, e vuole trovare altri due punti per rilanciare le proprie ambizioni in chiave passaggio al turno successivo. Da canto suo, l’Olimpia conta su una striscia di due vittorie esterne consecutive. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di martedì 1 febbraio. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD e Sky Sport Action, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà la diretta testuale (CLICCA QUI ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) L’e le indicazioni per vedere inin tvBelgrado-AX Armani Exchange, valida come 24esima giornata didi basket. La formazione serba ha ottenuto una vittoria nell’ultimo incontro, e vuole trovare altri due punti per rilanciare le proprie ambizioni in chiave passaggio al turno successivo. Da canto suo, l’conta su una striscia di due vittorie esterne consecutive. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di martedì 1 febbraio. Il match sarà visibile intv su Sky Sport Uno HD e Sky Sport Action, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà latestuale (CLICCA QUI ...

Advertising

dinamo_sassari : Gerald Robinson firma il nuovo record della Dinamo in Legabasket smazzando 15 assist nel successo contro Brindisi… - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko #Lazetic dall… - AntoVitiello : Dg #StellaRossa: 'Ieri abbiamo concordato tutto con il #Milan, mi aspetto che #Lazetic negozi le sue condizioni tra… - sportface2016 : #Basket, #StellaRossa-#Olimpia Milano oggi in tv: ecco l'orario e come vedere la sfida di #EuroLeague 2021/2022 - Fprime86 : RT @OlimpiaMI1936: L'Olimpia verso Belgrado, Coach Messina: 'Contro la difesa atletica della Stella Rossa decisiva la circolazione di palla… -