Stella Rossa-Olimpia Milano oggi | Eurolega basket 2022 | orario | tv | programma | streaming

(Di martedì 1 febbraio 2022) Torna subito in campo l’in. I meneghini affrontano in trasferta ladi Belgrado, match valido per la ventiquattresima giornata che apre la settimana del doppio turno europeo (i bianco-rossi affronteranno al Forum giovedì 3 febbraio i turchi del Fenerbahce Istanbul). L’Armani Exchange si presenta alla sfida in terra serba forte di quattro successi nelle ultime quattro uscite: due esterni (contro Barcellona e CSKA Mosca) e due interni (contro Alba Berlino e Zalgiris Kaunas). La squadra di Ettore Messina tallona le battistrada Real Madrid (18-3) Barcellona (17-5) grazie ad un record di 14-6 dopo venti partite giocate (deve però recuperare ancora tre match rinviati causa COVID). In campionato l’detta ancora legge al primo ...

Advertising

dinamo_sassari : Gerald Robinson firma il nuovo record della Dinamo in Legabasket smazzando 15 assist nel successo contro Brindisi… - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko #Lazetic dall… - AntoVitiello : Dg #StellaRossa: 'Ieri abbiamo concordato tutto con il #Milan, mi aspetto che #Lazetic negozi le sue condizioni tra… - Fprime86 : RT @OlimpiaMI1936: L'Olimpia verso Belgrado, Coach Messina: 'Contro la difesa atletica della Stella Rossa decisiva la circolazione di palla… - FulviaFrongia : RT @dinamo_sassari: Gerald Robinson firma il nuovo record della Dinamo in Legabasket smazzando 15 assist nel successo contro Brindisi. Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Stella Rossa

... l'unico movimento in entrata è stato infatti l'ingaggio dell'attaccante classe 2004 Marko Lazetic , prelevato dallaper una cifra non lontana dai cinque milioni. Sul fronte delle uscite,...L'intesa economica con il classe 1991, reduce da una stagione in prestito ai serbi della, era stata trovata ma non c'è stato tempo per trovare l'accordo anche con il club emiliano e così ...Milano, 31 gennaio 2022 – Si è chiusa senza colpi dell’ultim’ora la sessione di mercato invernale del Milan. Una sessione in cui i rossoneri non hanno recitato un ruolo da protagonisti: l’unico movime ...Perché il Cagliari ha accelerato la trattativa per portare Daniele Baselli in Sardegna? Semplice, perché dopo il due di picche ricevuto da Aebischer che andrà al Bologna, anche ...