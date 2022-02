“Stato emergenza | lavoriamo perché finisca il 31 marzo” | annuncia Costa “Quarta dose? Al momento non è prevista”

(Di martedì 1 febbraio 2022) “Stiamo lavorando allo stop dellodial 31“. E’ quanto pronunciato stamane al sottosegretario alla Salute, Andrea, intervenendo dai microfoni di ‘Radio Anch’io’ Su Rai Radio 1.: “? La politica non ha deciso e deve attendere le considerazioni della scienza. Alnon è” Quindi, dopo aver rinnovato a quanti ancora non immunizzati di farlo il prima possibile, a proposito dell’eventualità di doverci tutelare ancora, attraverso unaha tenuto a spiegare che “La politica non ha deciso e deve attendere le considerazioni della scienza. Alnon è”. Stesso discorso anche ...

Advertising

TgLa7 : ++ #Covid, #Sileri: probabile fine stato emergenza al 31 marzo ++ Per quella data tolte restrizioni. #Greenpass sar… - AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - fanpage : Il ministro della Salute ha preso tempo dopo che il sottosegretario Sileri aveva annunciato la fine dello stato di… - Vivyevivi : RT @gr_grim: #promemoria | Da oggi entriamo ufficialmente nel terzo anno di stato di emergenza. E mentre il resto del Mondo sta smantelland… - corra_franco : RT @POPOLOdiTWlTTER: Speranza: prematuro ipotizzare fine dello stato di emergenza il 31 marzo ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Stato emergenza

... se abbiamo perso il lavoro ; se ci èsospeso o ridotto il lavoro; se non percepiamo più ... redditi degli ultimi dodici mesi, come le prestazioni erogate dall'Inps, ossia reddito di, ...La SOREU (Sala Operativa RegionaleUrgenza) dei Laghi ha inviato sul posto un'ambulanza ... seppur non ricordando quanto accaduto: èricoverato per il prosieguo delle cure. Il pronto ...A cura di Tommaso Coluzzi. Il 31 gennaio del 2020 veniva dichiarato lo stato di emergenza in Italia a causa di quello che all'epoca veniva chiamato "nuovo coronavirus". (Fanpage.it) Il decreto ha ...Napolitano, già in là con anni e affanni, accettò con un discorso in cui fustigò senza pietà i grandi elettori che non solo s’erano fatti piccoli piccoli, ma più Napolitano li redarguiva con parole ...