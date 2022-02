Stato emergenza covid, proroga o no? Cosa dicono Bassetti, Vaia, Andreoni, Gismondo (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Stato di emergenza covid in Italia, proroga sì o no? Mentre il sottosegretario alla Salute Andrea Costa assicura nuovamente come il governo stia “lavorando allo stop” in vista della scadenza prevista per il prossimo 31 marzo, gli esperti intervengono sul tema, tra inviti a non prolungare la misura o quelli alla cautela. A parlare sono Bassetti, Vaia, Andreoni e Gismondo. “Il buon senso ci dice che dopo due anni lo Stato di emergenza è giusto che finisca e che si torni a vivere come facevamo prima. Io vorrei che si passasse dalla fase in cui ci si riempie la bocca sulla convivenza con il virus a quello in cui lo si fa veramente”, sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) –diin Italia,sì o no? Mentre il sottosegretario alla Salute Andrea Costa assicura nuovamente come il governo stia “lavorando allo stop” in vista della scadenza prevista per il prossimo 31 marzo, gli esperti intervengono sul tema, tra inviti a non prolungare la misura o quelli alla cautela. A parlare sono. “Il buon senso ci dice che dopo due anni lodiè giusto che finisca e che si torni a vivere come facevamo prima. Io vorrei che si passasse dalla fase in cui ci si riempie la bocca sulla convivenza con il virus a quello in cui lo si fa veramente”, sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, ...

Advertising

TgLa7 : ++ #Covid, #Sileri: probabile fine stato emergenza al 31 marzo ++ Per quella data tolte restrizioni. #Greenpass sar… - AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: 'Lo stato di emergenza potrebbe finire il 31 marzo' #covid #pierpaolosileri #statodiemergenza… - sirenadelsud : RT @GIORGIOMALAVOL1: Lo stato di emergenza è stato dichiarato il 31 gennaio 2020. Non può durare più di 2 anni. Pertanto a partire da ogg… - sirenadelsud : RT @Ilconservator: Dopo due anni e ½ non è più stato di emergenza, è L'Impero Colpisce Ancora -