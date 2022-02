Stato emergenza, Andreoni: “Su fine politica scalpita ma nessuna certezza” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – La possibilità che lo Stato di emergenza termini il 31 marzo “è oggi solo un auspicio, nessuno può avere la palla di vetro e dare la certezza. Neanche i politici che scalpitano molto su questo”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), frena sullo stop dallo Stato di emergenza dopo l’annuncio del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che ieri aveva aperto alla possibilità di chiudere questa fase il 31 marzo. “Questa pandemia ci ha insegnato che conviene procedere con cautela – rimarca Andreoni – in passato infatti abbiamo dovuto ritrattare. Ci sono esigenze di tipo sociale ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – La possibilità che loditermini il 31 marzo “è oggi solo un auspicio, nessuno può avere la palla di vetro e dare la. Neanche i politici cheno molto su questo”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), frena sullo stop dallodidopo l’annuncio del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che ieri aveva aperto alla possibilità di chiudere questa fase il 31 marzo. “Questa pandemia ci ha insegnato che conviene procedere con cautela – rimarca– in passato infatti abbiamo dovuto ritrattare. Ci sono esigenze di tipo sociale ...

