Sostegno unanime a Salvini: sì svolta 'repubblicana' (Di martedì 1 febbraio 2022) la prima riunione dopo la 'partita' del Quirinale e tutto il partito si stringe intorno al suo leader dopo le polemiche seguite per l'elezione del capo dello stato e il sì al Mattarella bis, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 febbraio 2022) la prima riunione dopo la 'partita' del Quirinale e tutto il partito si stringe intorno al suo leader dopo le polemiche seguite per l'elezione del capo dello stato e il sì al Mattarella bis, ...

Sostegno unanime a Salvini si svolta 'repubblicana' TG La7 Il PD di Ascoli: "Sosteniamo Ascoli e Piceno capitale della cultura" Siamo convinti che da questo prestigioso riconoscimento deriverebbe una maggiore unità e coesione di tutto il territorio provinciale non solo dal punto di vista strettamente culturale, ma anche per le ...

Mattarella Bis, dalla politica alle istituzioni la voce unanime della Puglia: «Grazie presidente!» Il primo a "twittare" mentre lo scrutinio che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica era ancora in corso è stato il senatore leccese ...

