'Sostegni - ter' - 1: bonus edilizi, è consentita un'unica cessione (Di martedì 1 febbraio 2022) Il legislatore, dopo la stretta operata con il Dl 157/2021 (vedi " Utilizzo delle detrazioni edilizie: il decreto anti - frodi è in Gazzetta "), poi abrogato dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 41 , legge n. 234/2021) che ne ha però interamente assorbito i contenuti, adotta altre misure di contrasto alle truffe nel ... Leggi su fiscooggi (Di martedì 1 febbraio 2022) Il legislatore, dopo la stretta operata con il Dl 157/2021 (vedi " Utilizzo delle detrazionie: il decreto anti - frodi è in Gazzetta "), poi abrogato dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 41 , legge n. 234/2021) che ne ha però interamente assorbito i contenuti, adotta altre misure di contrasto alle truffe nel ...

Advertising

matteosalvinimi : Proposta ragionevole e concreta: va modificata una norma del Dl Sostegni Ter sulla cessione dei crediti. Bene preve… - fattoquotidiano : Decreto Sostegni ter, M5s alza i toni contro Draghi: “Ci dissociamo da modifiche su Superbonus ed extra profitti da… - CastigliMirella : RT @RossellaMuroni: Caro Governo il #SostegniTer penalizza rinnovabili, non tocca guadagni e privilegi fossili e lima i Sussidi ambientalme… - FranFerrante : RT @RossellaMuroni: Caro Governo il #SostegniTer penalizza rinnovabili, non tocca guadagni e privilegi fossili e lima i Sussidi ambientalme… - primarea : Cessione del credito, per superbonus e bonus casa il decreto Sostegni ter limita a un solo passaggio… -