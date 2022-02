Sony: compra Bungie per incorporarlo nei PlayStation Studios (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Sony corre ai ripari dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e annuncia l'acquisizione dello studio di videogiochi americano Bungie, creatore dei franchise "Destiny" e "Halo", per incorporarlo nel suo collettivo di sviluppatori PlayStation Studios. L'affare, valutato a 3,6 miliardi di dollari (circa 3,207 miliardi di euro) e in attesa di approvazione da parte dei regolatori, è volto a rafforzare la prospettiva di Sony per i titoli multiplayer online, si legge in una dichiarazione congiunta. "Bungie continuerà ad operare in modo indipendente, mantenendo la capacità di auto-pubblicare e raggiungere i giocatori ovunque scelgano di giocare". Bungie sarà una filiale indipendente di Sony e rimarrà sotto la ... Leggi su agi (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI -corre ai ripari dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e annuncia l'acquisizione dello studio di videogiochi americano, creatore dei franchise "Destiny" e "Halo", pernel suo collettivo di sviluppatori. L'affare, valutato a 3,6 miliardi di dollari (circa 3,207 miliardi di euro) e in attesa di approvazione da parte dei regolatori, è volto a rafforzare la prospettiva diper i titoli multiplayer online, si legge in una dichiarazione congiunta. "continuerà ad operare in modo indipendente, mantenendo la capacità di auto-pubblicare e raggiungere i giocatori ovunque scelgano di giocare".sarà una filiale indipendente die rimarrà sotto la ...

Advertising

GamereactorES : Microsoft: compra Activision Blizzard Sony: compra Bungie Nintendo: - Corriere : Videogiochi, lo schiaffo di Sony a Microsoft: presi i creatori di Halo, simbolo della console rivale Xbox - Luxgraph : Sony compra Bungie (Destiny) per 3.6 miliardi - classcnbc : SONY: 3,6 MILIARDI PER BUNGIE Il mondo dei #videogame è in fermento: dopo i 12,7 mld$ di Take-Two per Zynga e i 69… - DanielXTheGamer : @christianavdw Le acquisizioni nel mercato esistono e ognuna ha il suo scopo. Forse Sony vuole capitalizzare su Des… -